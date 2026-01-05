­رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نیشابور گفت: مراد اَرکُل سرکنسول جدید کشور ترکیه در مشهد در سفری غیر رسمی به همراه خانواده از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری سایت موزه شادیاخ و باغ‌های آرامگاهی خیام، عطار و کمال الملک دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن گیاهی گفت: سرکنسول ترکیه با حضور در فروشگاه‌های صنایع دستی از نزدیک با فرایند فرآوری سنگ فیروزه آشنا شد.

به‌زودی سفر رسمی مراد ارکل سرکنسول جدید ترکیه به نیشابور انجام و زمینه حضور گردشگران این کشور در نیشابور بررسی و تسهیل خواهد شد.

مراد اَرکُل سرکنسول جدید کشور ترکیه گفت: به‌خاطر علاقه شخصی و ویژگی‌های فرهنگی و گردشگری برای نخستین سفر خارج از مشهد خود، نیشابور را انتخاب کردم، چون نیشابور، شهر متمدن با فضا‌های متعدد گردشگری است.

او افزود: تمایل دارم تا به کرات در مدت حضور خود در ایران به نیشابور سفر کرده و از فضای فرهنگی و گردشگری و آب و هوای مطبوع آن استفاده کنم.