فرماندار میبد با تأکید بر تأثیرگذاری فضای مجازی بر افکار عمومی گفت: در شرایط حساس کنونی، ساماندهی فضای مجازی و پرهیز از انتشار اخبار ناامیدکننده و تحریکآمیز، ضرورتی جدی برای حفظ آرامش جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای اجتماعی بررسی و رصد فضای مجازی شهرستان میبد با حضور سید مهدی طباطبائی فرماندار میبد، اعضای شورا و جمعی از فعالان فضای مجازی برگزار شد.
سید مهدی طباطبائی در این نشست با اشاره به نقش مهم فضای مجازی در شکلدهی به افکار عمومی اظهار کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، استفاده مؤثر از بسترهای فضای مجازی و رسانهها و مخابره واقعیتها به جهان، موجب بیداری ملتها و ایجاد آرامش در داخل کشور شد.
وی افزود: فضای مجازی در عین حال نیازمند ساماندهی است و در شرایطی که کشور به آرامش و انسجام نیاز دارد، نباید اخباری که باعث تحریک جامعه و القای یأس و ناامیدی میشود، در رسانهها و فضای مجازی منتشر شود.
در ادامه این نشست، فعالان فضای مجازی شهرستان دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در حوزههای فرهنگی، سیاسی، عمرانی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کردند.
پاسخگویی حوزه علمیه به شبهات دینی و مذهبی، برگزاری جشنواره تولیدات رسانهای، دقت در انتشار اخبار و پرهیز از اخبار کذب و بدون سند، خودداری رسانهها و فعالان فضای مجازی از تفرقه و محلهگرایی، تقویت ارتباط روابط عمومی ادارات با رسانهها و همچنین نقشآفرینی رسانهها و فضای مجازی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از جمله مصوبات این نشست بود.