به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، اعضای ستاد تنظیم بازار استان سمنان در جلسه خود موجودی کالاهای اساسی ، میزان نهاده های دامی موجود در استان ، و نحوه نظارت بر بازار با توجه به دستوالعمل جدید کشور را بررسی کردند

استاندار سمنان در پایان این جلسه گفت: موضوع نهاده های دامی مشکل کشوری است و در این رابطه بررسی هایی انجام شده و در تلاش هستیم تا ذخایر استراتژیک استان را با مجوز وزارت جهاد کشاورزی در اختیار بگیریم و به تدریج در اختیار عشایر و دامداران بگذاریم .

محمد جواد کولیوند افزود : کارگروه استانی اجرای دستوالعمل تنظیم بازار روز دوشنبه پانزدهم دی تشکیل می شود و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی تصریح کرد : مسئولیت گشت های مشترک در بازار بر عهده تعزیرات حکومتی است و ادارات صمت و جهاد کشاورزی و فرمانداری ها هم در این گشت ها مسئول نظارت بر عملکرد خرده فروشان و عمده فروشان هستند.

کولیوند با بیان اینکه اصناف نیز در این بازرسی ها همکاری دارند تاکید کرد : فرمانداری ها هم باید بازارچه های میوه و تر بار و اتحادیه ها و مباشرین امین را پای کار بیاورند تا بتوانیم مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهیم .

استاندار سمنان خاطرنشان کرد : مردم از بابت تغییر قیمت در کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند ؛ ذخایر کالاهای اساسی در استان سمنان تکمیل است و تا حداقل شش ماه آینده هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد .