مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از ۵ هزار و ۱۴۳ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت جو خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از روند اجرای برنامه زراعت جو در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: سطح ابلاغی زراعت جو برای شهرستان ساری بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار تعیین شد.

علوی با اشاره به مشارکت گسترده بهره‌برداران افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۰۱ کشاورز فعال در کشت جو این شهرستان مشارکت دارند و تاکنون ۵ هزار و ۱۴۳ هکتار از اراضی زراعی به کشت این محصول اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در راستای آماده‌سازی اراضی و اجرای عملیات فنی، یک هزار و ۴۶۰ هکتار از اراضی تحت عملیات خاک‌ورزی قرار گرفته که این اقدام نقش مهمی در بهبود بستر کشت و افزایش استقرار محصول دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های میدانی، ۲ هزار و ۴۸۳ هکتار از مزارع جو شهرستان تاکنون سبز شده و وضعیت رویشی این مزارع با توجه به شرایط اقلیمی و کم‌بارشی پاییز امسال، مطلوب و امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با هدف تحقق کامل سطح ابلاغی، افزایش بهره‌وری تولید و تأمین پایدار نهاده‌های دامی، روند پایش مزارع جو را تا پایان فصل زراعی با جدیت ادامه می‌دهد.