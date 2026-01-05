پخش زنده
موسسۀ اناگ ترکیه نرخ تورم ماهانه و سالانه در این کشور را اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس دادههای موسسۀ غیر دولتی اناگ که از معتبرترین موسسههای تحقیقات نرخ تورم در این کشور میباشد نرخ تورم در ماه دسامبر ۲۰۲۵ یعنی آخرین ماه سال میلادی را ۲.۱۱ درصد و نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۵ میلادی را ۵۶.۱۴ درصد اعلام کرد.
در همین حال اتاق تجارت استانبول نیز نرخ تورم ماهانه و سالانه در این کشور را به ترتیب ۱.۲۳ و ۳۷.۶۸ درصد اعلام کرد.
سازمان آمار ترکیه نیز تا پیش از ظهر امروز ارقام مربوط به نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ میلادی را اعلام خواهد کرد.