قدردانی استاندار و معاون وزیر ورزش و جوان از اقدام جوان برتر سال
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اقدام لیلا کشاورزی به خاطر اهداء مدال هایش به خانواده شهید مرزبان لودابی تقدیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خانم لیلا کشاورزی، نخبه برجسته علمی و ورزشی کشور، قهرمان تکواندو با چندین مدال جهانی و آسیایی، مخترع موفق در حوزه پزشکی و هوش مصنوعی، و برگزیده جوان نخبه اول کشور، روز گذشته (۱۴ دی ۱۴۰۴) در روستای آبمورد بخش لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد حضور یافت و مدالها، نشانها و جوایز افتخارات خود را به خانواده معظم شهید مرزبان رحیم مجیدیمهر تقدیم کرد. این اقدام در حاشیه مراسم یادبود شهید والامقام رحیم مجیدیمهر و با حضور علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان انجام شد. معاون وزیر ورزش و جوانان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد از این اقدام شایسته خانم کشاورزی تجلیل کرده و آن را الگویی برای جوانان کشور دانستند. معاون وزیر در این مراسم، پیامهای تسلیت رئیسجمهور محترم و وزیر ورزش و جوانان را به خانواده شهید ابلاغ کرد و از استقامت شهید مجیدیمهر در سرمای سوزان ارتفاعات بانه تجلیل نمود. استاندار نیز به درخواستهای اهالی روستا برای توسعه امکانات ورزشی از جمله احداث زمین چمن مصنوعی و مجتمع ورزشی اشاره کرد و قول اجرای سریع این پروژهها را داد. یادآور میشود شهید رحیم مجیدیمهر، مرزبان ۲۵ ساله هنگ مرزی بانه، حین گشتزنی در ارتفاعات برفی بانه گرفتار کولاک شدید شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او تا آخرین لحظه عکس فرزند خردسالش را در دستان یخزده خود نگه داشته بود. در مراسمهای پیشین، سخنان پراحساس همسر شهید مبنی بر اینکه «رحیمم فدای رهبر و وطن شد و بچههایم را هم تقدیم انقلاب میکنم» مورد ستایش قرار گرفته بود.