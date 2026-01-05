پخش زنده
برنامه جامع حفاظت، احیا و توسعه گونه گیاهی نادر و بومی بارانک لرستانی که در فهرست گونههای در معرض خطر انقراض کشور قرار دارد، اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان، با اعلام این خبر دادگفت بارانک لرستانی ؛ از گونههایی است که به دلیل پراکنش بسیار محدود در استان لرستان، در فهرست گونههای در معرض خطر انقراض کشور قرار دارد.
علیرضا نجیمی،با اشاره به جایگاه حفاظتی این گونه افزود: بارانک لرستانی با نام علمی Sorbus luristanica که در برخی منابع جدید با نام Hedlundia luristanica نیز شناخته میشود، بهدلیل تعداد اندک پایههای مادری، محدودیت شدید رویشگاه، حساسیت بالا به تغییرات اقلیمی و تأثیرپذیری از عوامل انسانی و طبیعی، نیازمند اقدامات فوری حفاظتی و احیایی مبتنی بر رویکردهای علمی است.
نجیمی هدف از اجرای این برنامه را تضمین بقای بلندمدت گونه، صیانت از ذخایر ژنتیکی، تقویت جمعیتهای طبیعی و کاهش خطر انقراض آن در زیستبوم زاگرس عنوان کرد و گفت: معرفی جایگاه ویژه این گونه در تنوع زیستی ایران و جلب توجه به اهمیت حفاظت از آن، از محورهای اصلی این طرح به شمار میرود.
سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: در فاز نخست اجرای طرح، شناسایی و ثبت دقیق پایههای مادری، پایش رویشگاههای طبیعی، بررسی عوامل تهدیدکننده از جمله تغییرات اقلیمی، چرای دام و سایر فشارهای انسانی، و تدوین راهکارهای مدیریتی مبتنی بر دادههای علمی در دستور کار قرار دارد. همچنین حفاظت درونزیستگاهی و برونزیستگاهی از دیگر محورهای این برنامه است.
وی در پایان، اجرای این طرح را گامی مؤثر در راستای مأموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه صیانت از تنوع زیستی دانست و بر تداوم اجرای برنامههای حفاظتی با تمرکز بر گونههای گیاهی بومی و اندمیک کشور تأکید کرد.