پخش زنده
امروز: -
نقاط قوت و ضعف رزمایش پدافند غیرعامل شیمیایی که آذرماه امسال در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی جهانآباد میبد برگزار شده بود، در نشستی تخصصی با حضور کارشناسان و ارزیابان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست تخصصی بررسی نقاط قوت و ضعف رزمایش پدافند غیرعامل شیمیایی، ارزیابان با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و هماهنگی دستگاهها، تقویت آنتندهی همراه اول در شهرک صنعتی جهانآباد، برگزاری رزمایش پدافند شیمیایی بهصورت هر شش ماه یکبار و ایجاد شماره تلفن بحران در ادارات را از مهمترین اولویتها عنوان کردند.
کارشناسان همچنین بر خرید تجهیزات مورد نیاز واحدهای عملیاتی، خدماتی و امدادی از طریق واحدهای استانی، ارائه برنامه آموزشی سالانه، تبیین نحوه ارتباط با مرکز استان، کددار شدن واحدها و ایجاد امکان استفاده از ظرفیتهای درمانگاهی در شهرک صنعتی جهانآباد تأکید کردند.
تعامل با واحدهای صنعتی شهرستانهای همجوار برای استفاده از آمبولانسها، تدوین دستورالعمل ارتباطی جهت اعزام تجهیزات از واحدهای ستادی مرکز استان در زمان وقوع حادثه و برقراری ارتباط خارج از نوبت با واحدهای گاز، برق و آب از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در ادامه، موضوعاتی از جمله تماس و هماهنگی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، فرهنگسازی و معرفی تجربه تشکیل تیم مدیریت بحران در شهرک صنعتی جهانآباد، ارائه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و همچنین تسریع در انتقال گزارش حوادث به مرکز استان و واحدهای عملیاتی خدماتی، امدادی و هلال احمر مورد تأکید قرار گرفت.