سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته ششم لیگ برتر بانوان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر بانوان ایران، سهشنبه شانزدهم دیماه با شش دیدار در شهرهای تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج برگزار میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
گروه A
امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴
نفت امیدیه – سایپا تهران
ناظر فنی: سهیلا علیزاده، ناظر داوری: فائزه جعفری شیرازی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سیما سنایی
قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴
کلینیک دکتر فرهاد – ماجان مازندران
ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: راحله اکبرزاده و داور دوم: پریا علیخانی
تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴
مقاومت شهرداری تبریز – صنعت مس رفسنجان
ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: نگین عقابی
گروه B
تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۴
ملوان تهران – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: مریم حسابی، ناظر داوری: زهره اعتمادی فر، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: مریم محمدی
بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴
شاهین بندرعامری – پدیده صنعت اوج گلپایگان
ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: شهناز مهاجری، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: افسانه شکوهی فر
کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴
شهر آرکا البرز – مهرگان شیراز
ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلی فرد