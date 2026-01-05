

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران، سه‌شنبه شانزدهم دی‌ماه با شش دیدار در شهر‌های تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج برگزار می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

گروه A

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه – سایپا تهران

ناظر فنی: سهیلا علیزاده، ناظر داوری: فائزه جعفری شیرازی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سیما سنایی

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

کلینیک دکتر فرهاد – ماجان مازندران

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: راحله اکبرزاده و داور دوم: پریا علیخانی

تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴

مقاومت شهرداری تبریز – صنعت مس رفسنجان

ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: نگین عقابی

گروه B

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۴

ملوان تهران – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: مریم حسابی، ناظر داوری: زهره اعتمادی فر، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: مریم محمدی

بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

شاهین بندرعامری – پدیده صنعت اوج گلپایگان

ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: شهناز مهاجری، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: افسانه شکوهی فر

کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴

شهر آرکا البرز – مهرگان شیراز

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلی فرد