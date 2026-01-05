به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدید اخیر که منجر به انسداد مسیر‌های روستایی چاراویماق شد، با پیگیری‌های فوری و هماهنگی‌های لازم، عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ملکی فرماندار چاراویماق با اعلام این خبر گفت: در پی اطلاع از وضعیت اضطراری یک مورد بیمار باردار در یکی از روستا‌های منطقه، و همچنین قطعی برق در برخی از مناطق، دستورات لازم برای اعزام نیرو‌های کمکی صادر شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته، یک فروند بالگرد برای عملیات نجات و انتقال فوری بیمار باردار به بیمارستان امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) اعزام شد تا مراحل زایمان و مراقبت‌های پزشکی در محیطی امن انجام شود. همچنین، جهت رفع مشکل قطعی برق، یک دستگاه خودروی آروگو به مناطق آسیب‌دیده اعزام و اقدامات لازم برای برق‌دار کردن مجدد روستا‌ها آغاز شده است.

فرماندار گفت: همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و عملیاتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و با تداوم بارش‌ها، تلاش می‌شود تا کمترین اختلال در زندگی مردم ایجاد شود.