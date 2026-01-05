پخش زنده
با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی آخرین وضعیت پایگاه رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به همراه امید بنابی رئیس اداره حفاظت و احیای تالابها و معصومی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، حجت جباری به صورت چهرهبهچهره با محیطبانان پارک ملی دریاچه ارومیه دیدار و گفتوگو کرد و محیطبانان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حفاظتی منطقه، به بیان مسائل، چالشها و پیشنهادات خود پرداختند.
این مرکز در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار م و در بخشهای قرنطینه، تیمار، محل استاندارد نگهداری گوزن زرد احداث شده است.