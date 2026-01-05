رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از امضای توافق‌نامه بین این دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همکاری و مشارکت در احداث و تکمیل خوابگاه‌های موردنیاز دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد ۶۰۴ واحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسن زاده با اعلام این خبر افزود: این موافقنامه در راستای انجام تکالیف ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویان متاهل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی با دکتر مهدی پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.

وی اضافه کرد: این توافق نامه برای همکاری و مشارکت در احداث و تکمیل خوابگاه های مورد نیاز دانشجویان متاهل دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد ۶۰۴ واحد با سطح زیربنای هر واحد ۴۵ متر مربع و مساحت کل ۲۷ هزار و ۱۸۰ متر مربع امضا شده است.

حسن زاده با اشاره به تعهدات وزارت علوم در این توافق نامه تشریح کرد: کمک اعتباری به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد نیاز پروژه از محل اعتبارات متمرکز و در اختیار طرح تملک دارایی های سرمایه ای، مساعدت جهت اخذ تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن برای کمک به احداث و تکمیل خوابگاه متاهلین، پیشنهاد اعتبارات عمرانی مورد نیاز احداث و تجهیز خوابگاه های متاهلی برای درج در لایحه قانون بودجه کل کشور، پیگیری و مساعدت برای تامین بخشی از اعتبار پروژه از محل اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیت، پیگیری و انعقاد تفاهم نامه برای جلب مشارت دستگاه ها و بنیادهای خیریه و تسهیلات بانکی برای تامین مالی پروژه و بررسی و تایید نقشه های ارسالی دانشگاه در صورت عدم استفاده از نقشه های تیپ و ارائه مشاوره فنی و اجرایی به دانشگاه از جمله تعهدات وزارت علوم در این توافق نامه است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: تامین اعتبار مورد نیاز پروژه از محل درآمد اختصاصی به میزان حداقل ۱۰ درصد با اخذ مجوز لازم از هیئت امنا دانشگاه، تامین اعتبار از محل جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه به میزان ۱۰ درصد به استناد تکلیف مندرج در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیگیری و دریافت تسهیلات کم بهره و جلب مشارکت خیرین، پیگیری و اقدام از طریق کمیسیون مولدسازی استان برای دریافت مجوز فروش ساختمان های مازاد دانشگاه، احداث و تجهیز خوابگاه متاهلی به صورت مشارکت با خیرین و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های حاصل از ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و استفاده از نقشه های تیپ تهیه شده توسط اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم از جمله تعهدات دانشگاه محقق اردبیلی در این توافق نامه است.