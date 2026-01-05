پخش زنده
امروز: -
نشست هم اندیشی مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس با فعالان رسانهای و فرهنگی هرمزگان با موضوع برگزاری رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس در این نشست بر لزوم معرفی ظرفیتهای کمتر دیده شده هرمزگان در رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: آیین، فرهنگ مقاومت، ایستادگی و زیست همدلانه، اقتصاد دریاپایه و پیشرفت، جاذبههای گردشگری، ظرفیتهای کشاورزی، آبزی پروری، صنایع تبدیلی و پیگیری و مطالبه گری از محورهای برگزاری رویداد ملی ایران جان هرمزگان جان خواهد بود.
محسن رئیسی افزود: در رویداد ملی ایران جان ۱۶ فرصت سرمایه گذاری در هرمزگان برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی معرفی میشود.
وی گفت: از ۲۷ دی نیز تلویبیون استانی با هدف پخش تولیدات رسانهها و فعالان خبری و فرهنگی هرمزگان راه اندازی میشود.
در این نشست شماری از فعالان رسانهای و خبری هرمزگان دیدگاههای خود را برای برگزاری شایسته رویداد ملی ایران جان بیان کردند.
لزوم معرفی ظرفیتهای دریامحور و جزایر، ظرفیتهای کشاورزی و شیلاتی کمتر شناخته شده و زیست همدلانه با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی از مهمترین موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.
بیشتر بخوانید؛ ایران جان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هرمزگان
از ۲۷ دی تا سوم بهمن، هرمزگان محور رویداد ملی ایران جان در رسانه ملی خواهد بود.