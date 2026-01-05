به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس در این نشست بر لزوم معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده شده هرمزگان در رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: آیین، فرهنگ مقاومت، ایستادگی و زیست همدلانه، اقتصاد دریاپایه و پیشرفت، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های کشاورزی، آبزی پروری، صنایع تبدیلی و پیگیری و مطالبه گری از محور‌های برگزاری رویداد ملی ایران جان هرمزگان جان خواهد بود.

محسن رئیسی افزود: در رویداد ملی ایران جان ۱۶ فرصت سرمایه گذاری در هرمزگان برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی معرفی می‌شود.

وی گفت: از ۲۷ دی نیز تلویبیون استانی با هدف پخش تولیدات رسانه‌ها و فعالان خبری و فرهنگی هرمزگان راه اندازی می‌شود.

در این نشست شماری از فعالان رسانه‌ای و خبری هرمزگان دیدگاه‌های خود را برای برگزاری شایسته رویداد ملی ایران جان بیان کردند.

لزوم معرفی ظرفیت‌های دریامحور و جزایر، ظرفیت‌های کشاورزی و شیلاتی کمتر شناخته شده و زیست همدلانه با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی از مهمترین موضوع‌های مطرح شده در این نشست بود.

از ۲۷ دی تا سوم بهمن، هرمزگان محور رویداد ملی ایران جان در رسانه ملی خواهد بود.