مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت: در ۹ ماهه امسال زنجانی ها ۲۲ هزار و ۳۶۰ واحد فرآورده خونی اهدا کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۲ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ المیرا سعیدی گفت: در مدت یاد شده ۲۷ هزار و ۱۱۳ نفر نیز به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سعیدی با اشاره به همکاری و مشارکت خوب بانوان زنجانی در اهدای خون گفت: در مدت یاد شده در مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ مورد اهدای خون از سوی بانوان زنجانی صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی به نقش آفرینی خوب این استان در شبکه ملی خون‌رسانی کشور اشاره کرد و گفت: استان به لحاظ درصد اهدای خون رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان اضافه کرد: همچنین در ۹ ماهه امسال چهار هزار و ۹۳ واحد خون به مناطق مختلف کشور ارسال شد که در مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش دارد.

سعیدی ادامه داد: با توجه به میزان جمعیت زنجان، اهدای خون در استان مطلوب است و ۱۰۰ درصد نیاز‌های استان را تامین، علاوه بر آن مقداری هم در شبکه خون‌رسانی کشور نقش ایفا می‌کند.