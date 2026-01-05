پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از جابهجایی بیش از ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار مسافر در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، مجموع مسافران جابهجا شده در استان به ۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۶۷ نفر رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد سفرهای انجامشده نیز با رشد ۴ درصدی از ۵۷۰ هزار و ۱۲۲ سفر در سال گذشته به ۵۹۳ هزار و ۴۳ سفر در سال جاری رسیده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به جزئیات تردد مسافران گفت: در بخش دروناستانی، تعداد مسافران جابهجا شده با ۵ درصد افزایش به ۳ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۱۸ نفر رسیده و تعداد سفرهای دروناستانی نیز با ۷ درصد رشد به ۵۱۰ هزار و ۴۳۸ سفر افزایش یافته است.
غزیعلی ادامه داد: در بخش بروناستانی، تعداد مسافران جابهجا شده با ۶ درصد کاهش به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۶۴۹ نفر رسیده و تعداد سفرهای بروناستانی نیز با ۱۰ درصد کاهش به ۸۲ هزار و ۶۰۵ سفر کاهش یافته است.
وی در پایان با تأکید بر نقش مهم ناوگان حملونقل عمومی در پاسخگویی به نیازهای سفر شهروندان افزود: تلاش شبانهروزی رانندگان، شرکتهای حملونقلی و عوامل اجرایی موجب شده است خدماترسانی به مسافران در سطح استان بهصورت مستمر و ایمن انجام شود.