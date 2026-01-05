پخش زنده
بیش از ۵۰ تن نهاده دامی با قیمت دولتی در سطح روستاهای شهرستان سرخس توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: تأمین نهادههای دامی از تقاضاهای مهم مردم در روستاها است، برهمین اساس با پیگیریهای انجامشده، توزیع نهاده دامی با نرخ مصوب دولتی در روستاها از جمله قوش علیجان، کندکلی، یاس تپه و قوش عظیم آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
مجید بیکی با بیان اینکه برای نخستینبار سهمیه نهاده دامی شهرستان با یک اقدام فرآوردهای، افزایش چشمگیری داشته است، افزود: با تغییر شیوه تأمین، سهمیه نهاده دامی از حدود ۲۰۰ تن به نزدیک ۶۰۰ تن بهصورت کنسانتره افزایش یافت که این اقدام نقش مؤثری در توزیع عادلانهتر و رضایت دامداران داشته است.
این مسئول گفت: هدف از این اقدام، اقتصادیسازی نهادههای دامی و افزایش بهرهوری در حوزه دامپروری شهرستان بوده که با استقبال دامداران مواجه شده است.
وی با اشاره به شغل غالب روستاییان شهرستان سرخس که دامداری و کشاورزی است، تاکید کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی و کارگروهی و بهرهگیری از نظرات متخصصان، به این جمعبندی رسیدیم که با تغییر ترکیب نهادهها و توزیع آن بهصورت کنسانتره، میتوان حجم واقعی نهاده دامی را حداقل دو برابر افزایش داد و در عین حال، نهادهای با انرژی بالاتر برای دامهای شهرستان تأمین کرد.
فرماندار سرخس تأکید کرد: این رویکرد گامی مؤثر در حمایت از دامداران، افزایش رضایتمندی بهرهبرداران و تقویت اقتصاد روستایی شهرستان سرخس است.