هزاران نفر از حامیان دولت قانونی ونزوئلا روز یکشنبه با حضور گسترده در خیابانهای کاراکاس، ضمن محکومیت شدید اقدام تروریستی دولت آمریکا در ربایش نیکلاس مادورو، در راهپیمایی موسوم به «مارش بزرگ» خواستار آزادی فوری و بازگشت رئیسجمهور خود شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا روز یکشنبه صحنه حضور حماسی مردمی بود که در پاسخ به فراخوان حزب سوسیالیست متحد (PSUV)، به خیابانها آمدند تا وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و رئیسجمهور قانونی کشورشان نشان دهند.
این راهپیمایی که از مرکز شهر کاراکاس و در جوار ساختمانهای مهم دولتی آغاز شد، با پیشقراولی گروههای موتورسوار و نیروهای مردمی همراه بود. جمعیت انبوه شرکت کننده در راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای ملی و پلاکاردهایی با مضمون رئیسجمهور کارگر ما را بازگردانید و شعارهای انگلیسی رئیسجمهور ونزوئلا را آزاد کنید، انزجار خود را از سیاستهای تجاوزکارانه کاخ سفید ابراز کردند.
نکته قابل توجه در این راهپیمایی، حضور مقتدرانه برخی گروههای مردمی و مدافعان انقلاب بود که با حمل سلاح و تجهیزات، آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ونزوئلا در برابر هرگونه تجاوز خارجی به نمایش گذاشتند.
در این مراسم که با حضور چهرههای سیاسی از جمله کارمن ملندز، شهردار کاراکاس برگزار شد، تظاهرکنندگان اقدام آمریکا در انتقال غیرقانونی مادورو و همسرش سیلیا فلورس به نیویورک را مصداق بارز "آدمربایی دولتی" دانسته و بر مقاومت تا بازگشت رهبر خود تأکید کردند.