به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با حضور گسترده مردم انقلابی ایلام در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این یادواره بر تبیین مکتب این شهید گرانقدر و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این مراسم با اشاره به حوادث اخیر گفت: جوانان و نسل نو باید با بینش عمیق، فریب ظاهرِ فریبنده دشمن را نخورند تا کشتی ثبات کشور در این دریای طوفانی، با هدایت ولایت فقیه به ساحل آرامش برسد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز با اشاره به اینکه اتحاد و همدلی مردم می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات داشته باشد بیان کرد: امروز نیز در شرایطی که با مسائل سخت اقتصادی روبه‌رو هستیم، آنچه ان‌شاءالله ما را از این مسیر عبور خواهد داد، وحدت، همدلی و همراهی همه، چه مسئولان و چه مردم عزیزمان است.

همچنین سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام مطرح کرد: حاج قاسم در دوران قبل انقلاب در مبارزه با ستمشاهی در پیروزی انقلاب و هم در جنگ تحمیلی نقش برجسته و اثرگذاری داشت.