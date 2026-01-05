پخش زنده
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت : تاکنون ۲ هزار و ۴۰۴ شهید غریب در اسارت شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری کنگره ملی شهدای غریب در اسارت گفت: تاکنون ۲ هزار و ۴۰۴ شهید غریب در اسارت شناسایی شده است.
یعقوب سلیمانی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای غریب گفت: این شهدا در دوران اسارت رژیم بعث صدام، در اردوگاهها به شهادت رسیدند.
وی افزود: هفتصد شهید در اسارت هنوز شناسایی نشدهاند و بیشترین شهدا از استان خوزستان و کردستان و کمترین شهدا مربوط به استان ایلام بودند.
دبیرکل کنگره ملی شهدای آزاده غریب در اسارت در ابتدای این نشست گفت: هر بار که تصمیم به انجام فعالیتی برای شهدای غریب گرفته میشود، این اقدامات با مناسبتهای مذهبیای مقارن میشود که از نظر مفهومی با مظلومیت این شهدا همخوانی دارد.
محمدرضا زمردیان با اشاره به آغاز پیگیری موضوع شهدای غریب دوران اسارت افزود: ۲۳ سال پیش، زمانی که موضوع بازگشت پیکر شهدای غریب دوران اسارت بهطور جدی مطرح شد، مقام معظم رهبری پیامی صادر کردند و بر مظلومیت این شهیدان که در دوران اسارت و شرایط بسیار سخت به شهادت رسیده بودند، تأکید کردند .
وی گفت : با وجود گذشت بیش از ۲۳ سال و بازگشت پیکر برخی از این شهدا به میهن، بسیاری از خانوادهها همچنان از کیفیت و چگونگی شهادت عزیزانشان بیاطلاع هستند.
دبیرکل کنگره ملی شهدای آزاده غریب در اسارت با بیان اینکه شوراهای مختلفی برای برگزاری این کنگره تشکیل شده است افزود : در ابتدا به دنبال آمار دقیق بودیم که در نهایت، سازمان صلیب سرخ ۱۵۳ نام را به جمعیت هلال احمر تحویل داد، اما نام هیچیک از دوستانی که خودمان در دوران اسارت با آنها همراه بودیم، در این فهرست دیده نمیشد و همین موضوع انگیزه ما را برای ادامه کار دوچندان کرد.
زمردیان گفت : امروز تعداد شهدای غریب شناساییشده از ۱۵۳ نفر به ۲۴۰۴ شهید رسیده است که تاکنون برای حدود ۱۸۰۰ نفر از آنان پرونده الکترونیکی تشکیل شده و بیش از ۷۰ هزار برگ سند الکترونیکی به مرکز اسناد بنیاد شهید تحویل داده میشود؛ اسنادی که تا امروز در هیچ مجموعهای مورد استفاده قرار نگرفته بودند.
وی از تدارک مجموعهای هفتجلدی با عنوان رنج و گنج خبر داد و افزود : از این مجموعه، چهار جلد در اجلاس کنگره رونمایی خواهد شد. بیشترین شهدای غریب مربوط به استانهای کردستان و خوزستان هستند. از نظر وضعیت تأهل، ۳۸ درصد متأهل و ۶۲ درصد مجرد بودهاند. همچنین ۳۲ درصد از این شهدا توسط گروهکهای معاند و ۶۸ درصد توسط حزب بعث عراق به شهادت رسیدند.
دبیرکل کنگره افزود: تاکنون پیکر حدود ۷۰۰ شهید هنوز به کشور بازنگشته و در مرحله جستوجو قرار دارند. در حال حاضر ۳۱۲۷ نفر از یادگاران شهدای غریب شناسایی شدهاند که شامل ۱۴۷ پدر، ۴۰۵ مادر، ۶۴۶ همسر و ۱۹۲۹ فرزند میشود. دیدار با ۱۱۰۰ نفر از این یادگاران نیز تاکنون انجام شده است.
زمردیان گفت : در میان شهدای غریب، ۳۶ طلبه، ۲۴ معلم، ۱۵ دانشجو و ۱۱ بانوی شهیده حضور دارند. همچنین ۲۹۶ نقطه از کشور میزبان پیکر این شهداست، اما تاکنون تنها ۲۵ درصد از شاهدان شهادت این شهدا شناسایی شدهاند.
در پایان این مراسم ، از پوستر همایش شهدای غریب در اسارت رونمایی شد.
اجلاسیه ملی شهدای غریب در اسارت با نام حضرت زینب و باحضور نمایندگان خانوادههای شهدا در سراسر کشور، از ۱۸ تا ۲۴ دی ماه برگزار میشود.