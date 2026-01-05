به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان فردا، سه شنبه به اردوی کیش می‌رود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در نیم فصل اول با ۲۹ امتیاز در رده سوم قرار گرفت از شانزدهم دی ماه اردوی تدارکاتی خود را برای آماده سازی نیم فصل دوم در جزیره کیش برپا می‌کند.

به گفته مسئولان این باشگاه ۴ بازیکن از جمع زردپوشان جدا شدند و دو تا سه بازیکن دیگر نیز در نیم فصل دوم در این تیم حضور نخواهند داشت، سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در حال مذاکره با چند بازیکن جدید هستیم تا بتوانیم شرایط تیم را در نیم فصل دوم بهتر کنیم.

اردوی نفتی‌ها ۲۴ دی ماه به پایان می‌رسد.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته نخست از دور برگشت میزبان تیم داماش گیلان است.