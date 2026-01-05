پخش زنده
نوجوانی و جوانی بهترین دوران زندگی برای بهرهگیری از فرصتهای اعتکاف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در مراسم شهادت حضرت زینب (س) در جمع دختران معتکف بیرجند گفت: اعتکاف فرصت برقراری ارتباط خالصانه با آفریدگار است که نوجوانان و جوانان میتوانند از این فرصت به نحو احسن بهره بگیرند.
آیت الله عبادی همچنین با تسلیت شهادت حضرت زینب (س) این بزرگ بانوی اسلام را اسوه صبر و مقاومت دانست و بر الگوگیری نوجوانان و جوانان از این شخصیت بزرگ اسلام تاکید کرد.
در این مراسم از ۵ فرزند شهید نیز قدردانی شد.