به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در مراسم شهادت حضرت زینب (س) در جمع دختران معتکف بیرجند گفت: اعتکاف فرصت برقراری ارتباط خالصانه با آفریدگار است که نوجوانان و جوانان می‌توانند از این فرصت به نحو احسن بهره بگیرند.

آیت الله عبادی همچنین با تسلیت شهادت حضرت زینب (س) این بزرگ بانوی اسلام را اسوه صبر و مقاومت دانست و بر الگوگیری نوجوانان و جوانان از این شخصیت بزرگ اسلام تاکید کرد.

در این مراسم از ۵ فرزند شهید نیز قدردانی شد.