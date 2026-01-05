مراسم بزرگداشت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی با تأکید بر نقش این دو چهره برجسته در دفاع از دین و ولایت فقیه، در مسجد جامع امام حسین (ع) بارجین شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت شهید سردار سلیمانی و علامه مصباح یزدی با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد جامع امام حسین (ع) بارجین میبد برگزار شد.

حجت‌الاسلام مرتضی برزگر رئیس اداره تبلیغات اسلامی میبد، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا و علما، گفت: شهید سلیمانی و علامه مصباح یزدی از جمله شخصیت‌هایی بودند که در مسیر دین، فرهنگ و دفاع از ولایت فقیه، نقش علمدار و پرچمدار را ایفا کردند.

وی با بیان اینکه افرادی که در عرصه دین، تربیت و پشتیبانی از ولایت فقیه پیشگام می‌شوند، به الگو‌های ماندگار جامعه تبدیل خواهند شد، افزود: شهید سردار سلیمانی و علامه مصباح یزدی پشت و پناه رهبر معظم انقلاب بودند و رهبر انقلاب نیز همواره به این دو شخصیت افتخار می‌کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میبد با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تربیت نسل آینده تصریح کرد: خانواده‌ها باید فرزندان خود را به‌گونه‌ای تربیت کنند که علمدار باشند و اگر کسی می‌خواهد پرچمدار مسیر حق شود، باید با ایمان و فهم عمیق از دین، در مسیر شهید سلیمانی و علامه مصباح یزدی گام بردارد.

وی با اشاره به گرایش روزافزون جوانان به دین اظهار داشت: اگر امروز شاهد افزایش دین‌گرایی در میان جوانان هستیم، اما در عین حال برخی جذب جریان‌های انحرافی می‌شوند، به این دلیل است که حس دین‌طلبی آنان توسط افراد و جریان‌های نادرست هدایت می‌شود.

حجت‌الاسلام برزگر در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نباید دچار دو قطبی شویم، بلکه با صبوری و استقامت باید کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به پیش ببریم.