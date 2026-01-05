به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مسجد که به نیت بازسازی، تخریب شد، حالا بعد از گذشت ۱۳ سال، به همت امام جمعه و مردم نیکوکار، به پایگاه بزرگ مذهبی و دینی و خیری ماندگار تبدیل شده است.

مسجد جامع اسفراین که هم اکنون به اسم مسجد امام خمینی ره شناخته می‌شود به دلیل جانمایی درست این مسجددر مرکز شهر مردم شهرستان اسفراین خیلی راحت‌تر به این مسجد دسترسی دارند.

در این مکان مراسمات مذهبی، برنامه‌های فرهنگی و نماز جمعه هر هفته در این مکان برگزار می‌شود.

این مسجد از زمان انقلاب هم بوده و بیشتر حرکت‌های انقلابی از این مسجد بوده است.