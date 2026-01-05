پخش زنده
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، از پیگیری مستمر برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساخته در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبدا، مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته، پیگیری و تلاش مستمر برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساخته در مجموعههای مختلف دانشگاهی صورت گرفته گفت: امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب، این تختها هرچه زودتر به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به ۱۷ همت بودجه برای اقدامات و فعالیتهای خود نیازمند است، افزود: با حمایت خیرین و دریافت بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مرتبط، گام مؤثری در رفع نیازهای این معاونت برداشته شود.
حبیبی در سخنان خود بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و افزود: مسئولان و کارشناسان حوزه فرهنگی و دانشجویی باید بستر لازم برای حضور فعال دانشجویان را فراهم کنند.