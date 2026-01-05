

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبدا، مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته، پیگیری و تلاش مستمر برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه‌ساخته در مجموعه‌های مختلف دانشگاهی صورت گرفته گفت: امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب، این تخت‌ها هرچه زودتر به بهره‌برداری برسند.



وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به ۱۷ همت بودجه برای اقدامات و فعالیت‌های خود نیازمند است، افزود: با حمایت خیرین و دریافت بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مرتبط، گام مؤثری در رفع نیازهای این معاونت برداشته شود.



حبیبی در سخنان خود بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: مسئولان و کارشناسان حوزه فرهنگی و دانشجویی باید بستر لازم برای حضور فعال دانشجویان را فراهم کنند.