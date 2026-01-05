پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر از دستگیری ۵ سارق حرفهای و کشف ۱۸ فقره انواع سرقت در اجرای عملیات ضربتی پلیس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسیهای فنی، تجمیع دلایل و مستندات بهدستآمده از صحنههای جرم و آثار و ادله باقیمانده، هویت ۵ نفر از سارقان حرفهای را شناسایی و آنان را تحت تعقیب قرار دادند.
سرهنگ خوشناموند ادامه داد: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات ویژه و ضربتی موفق شدند هر ۵ سارق را در سطح شهرستان ماهشهر دستگیر کنند.
وی بیان داشت: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات تکمیلی، صراحتاً به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت شامل ۶ فقره سرقت از مغازه، ۵ فقره سرقت قابزنی، ۴ فقره سرقت کابل برق و ۳ فقره سرقت تلفن همراه، منزل و موتورسیکلت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و صدور قرار بازداشت، جهت تحقیقات بیشتر، شناسایی همدستان احتمالی و دستگیری مالخران اموال مسروقه، تحت نظر پلیس قرار گرفتند.