به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

بروکلین نتس ۱۲۷ - ۱۱۵ دنور ناگتس

میامی هیت ۱۲۵ - ۱۰۶ نیواورلینز پلیکانز

واشنگتن ویزاردز ۱۱۵ - ۱۴۱ مینه سوتا تیمبروولوز

فنیکس سانز ۱۰۸ - ۱۰۵ اوکلاهماسیتی تاندر

ساکرامنتو کینگز ۹۸ - ۱۱۵ میلواکی باکس

لس آنجلس لیکرز ۱۲۰ - ۱۱۴ ممفیس گریزلیز

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۶ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۲ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۲ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۳۰ برد و ۶ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۵ برد و ۱۰ باخت و لس آنجلس لیکرز با ۲۲ برد و ۱۱ باخت دوم و سوم هستند.