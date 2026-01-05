پخش زنده
رقابتهای بسکتبال حرفهای ان بیای بامداد امروز با ۶ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارها به این شرح است:
بروکلین نتس ۱۲۷ - ۱۱۵ دنور ناگتس
میامی هیت ۱۲۵ - ۱۰۶ نیواورلینز پلیکانز
واشنگتن ویزاردز ۱۱۵ - ۱۴۱ مینه سوتا تیمبروولوز
فنیکس سانز ۱۰۸ - ۱۰۵ اوکلاهماسیتی تاندر
ساکرامنتو کینگز ۹۸ - ۱۱۵ میلواکی باکس
لس آنجلس لیکرز ۱۲۰ - ۱۱۴ ممفیس گریزلیز
- در جدول ان بیای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۶ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیمهای نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۲ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۲ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۳۰ برد و ۶ باخت صدرنشین است و تیمهای سن آنتونیو اسپرز با ۲۵ برد و ۱۰ باخت و لس آنجلس لیکرز با ۲۲ برد و ۱۱ باخت دوم و سوم هستند.