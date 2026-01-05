پخش زنده
امروز: -
برنامه جامع پایش و ارزیابی فرآیندهای توسعه با هدف ارتقای حکمرانی محیطزیستی و کاهش فشار بر منابع طبیعی در مازندران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از اجرای «برنامه جامع پایش و ارزیابی فرآیندهای توسعه» در استان خبر داد و گفت: استقرار یک نظام دادهمحور، منسجم و پیشگیرانه، رویکرد نظارت محیطزیستی در مازندران را متحول کرده است.
محمدرضا کنعانی در تشریح این برنامه، با اشاره به شرایط خاص محیطزیستی استان اظهار کرد: تمرکز جمعیت و فعالیتهای تولیدی و خدماتی در بخش محدودی از پهنه مازندران، فشار قابل توجهی بر منابع آب، خاک و هوا وارد کرده و ظرفیت تحمل اکولوژیک استان را بهشدت کاهش داده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد سکونتگاههای شهری و روستایی و بخش عمده فعالیتهای زیرساختی استان، در حدود ۳۰ درصد از پهنه مازندران، عمدتاً در نوار جلگهای، متمرکز شده است؛ موضوعی که بدون برخورداری از نظام پایش منسجم، میتواند منجر به انباشت تدریجی آلودگیها و بروز پیامدهای زیستمحیطی گسترده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با انتقاد از رویکردهای نظارتی مقطعی و واکنشی سالهای گذشته تصریح کرد: این شیوهها بهدلیل فقدان پیوند مؤثر میان پایش، تحلیل داده، اقدام قانونی و ارزیابی مستمر، نتوانستهاند از تشدید تخریبهای زیستمحیطی جلوگیری کنند.
کنعانی ادامه داد: بر همین اساس، برنامه جامع پایش و ارزیابی فرآیندهای توسعه از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ و در چارچوب ارتقای حکمرانی محیطزیستی، با تمرکز بر فرآیندهای توسعه، پسماند و فاضلاب، ابلاغ و اجرایی شد.
وی با تشریح سازوکار اجرایی برنامه گفت: این طرح دارای برش استانی و شهرستانی است و با مشارکت ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها و نظارت راهبردی ادارهکل اجرا میشود. پایشهای دورهای و موردی، نمونهبرداری و تحلیل آزمایشگاهی آب، خاک، هوا و فاضلاب، صدور اخطاریه، درج واحدهای آلاینده در فهرست عوارض سبز، توقف فعالیت واحدهای متخلف و طرح دعوی قضایی، زنجیره اقدامات الزامآور این برنامه را تشکیل میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به نتایج اجرای برنامه در تابستان ۱۴۰۴ گفت: در این بازه زمانی، یکهزار و ۹۸۸ بازدید محیطزیستی انجام شد، ۲۶۰ اخطاریه زیستمحیطی صادر و ۱۲۷ واحد آلاینده شناسایی شد؛ همچنین ۱۹ مورد توقف فعالیت در حوزه معادن شن و ماسه به ثبت رسید.
کنعانی افزود: پس از پایان تابستان، فرآیند ارزیابی و آسیبشناسی برنامه طی ۱۹ نشست تخصصی با مشارکت ۵۷۰ نفر-ساعت کارشناسی انجام شد و اصلاحات مدیریتی لازم اعمال گردید.
وی گفت: در فصل پاییز ۱۴۰۴، برنامه وارد مرحله تثبیت شد؛ بهطوریکه تعداد بازدیدهای محیطزیستی با رشد ۵۱ درصدی به ۲ هزار و ۹۹۸ مورد رسید و شناسایی واحدهای آلاینده با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد، به ۲۶۹ واحد افزایش یافت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با ورود به فصل زمستان، این برنامه وارد مرحله تعمیق و هدفمندسازی شده و استفاده نظاممند از دادههای انباشتهشده و تمرکز بر واحدهای پرریسک، در اولویت اقدامات نظارتی قرار دارد.