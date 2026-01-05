به دستور رئیس‌جمهور، کارگروه ویژه‌ای متشکل از دولت و اتاق اصناف ایران با هدف رسیدگی به مشکلات بازاریان و اصناف شکل گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده‌فراهانی در برنامه «روی خط خبر» با اشاره به نشست اخیر نمایندگان اصناف کشور با رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: در این جلسه، مسائل و مشکلات اصناف به‌صورت شفاف مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور دادند برای پیگیری مؤثر این موضوعات، کارگروهی ویژه تشکیل شود تا مصوبات صرفاً در حد نامه‌نگاری باقی نماند و در بدنه اجرایی کشور عملیاتی شود.

وی افزود: بر همین اساس، به دستور رئیس‌جمهور و با مسئولیت وزارت صمت، این کارگروه با ریاست دکتر مفتح و با مشارکت نمایندگان دولت و اتاق اصناف ایران شکل گرفت و مقرر شد گزارش عملکرد آن به‌صورت ماهانه به رئیس‌جمهور ارائه شود. حتی تأکید شد در صورت لزوم، شخص رئیس‌جمهور نیز در جلسات این کارگروه حضور پیدا کند.

نوده‌فراهانی با بیان اینکه نخستین جلسه کارگروه روز گذشته برگزار شد، گفت: به دلیل تعطیلات چند روزه، تشکیل رسمی کارگروه کمی به تأخیر افتاد اما دیروز اولین جلسه به ریاست دکتر مفتح برگزار شد و از امروز ساختار و شاخه‌های تخصصی آن تکمیل می‌شود تا فعالیت‌ها به‌صورت جدی آغاز شود.

رئیس اتاق اصناف ایران به پیگیری مسائل ارزی اصناف اشاره کرد و گفت: در جلسات جداگانه‌ای با مسئولان اقتصادی دولت و بانک مرکزی، موضوع بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی شد. خواسته اصناف تثبیت نرخ ارز برای یک بازه حداقل شش‌ماهه تا یک‌ساله است تا فعالان اقتصادی بتوانند برای خرید، فروش و تولید برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: نوسان روزانه نرخ ارز باعث شده واحدهای صنفی هر روز کالا را با قیمت متفاوت تهیه کنند و این مسئله مستقیماً به نارضایتی مردم منجر می‌شود. ثبات ارزی یکی از مطالبات جدی اصناف و مردم است که در این کارگروه پیگیری می‌شود.

نوده‌فراهانی درباره مهم‌ترین خواسته‌های اصناف گفت: یکی از اصلی‌ترین مطالبات، موضوع مالیات است. تصمیم برای حذف بخشودگی جرایم مالیاتی از سال ۱۴۰۵ نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است، در حالی که بخش بزرگی از مشکلات مالیاتی اصناف به روندهای اداری و تأخیر در رسیدگی پرونده‌ها بازمی‌گردد؛ تأخیرهایی که باعث اعمال جرایم ناخواسته به مؤدیان می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: هدف این کارگروه حل انباشته مشکلات اصناف پیش از تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کردند، قرار نیست فقط صحبت شود، بلکه باید مشکلات مردم و اصناف به‌صورت عملی برطرف شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران ماهانه جلسه کارگروه اصناف با حضور اصناف سراسر کشور بصورت ماهانه برگزار خواهد شد تا چالش ها احصا و رسیدگی شود.