مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: دستگاه فیلترپرس MICA FLUID VOP۰۶۰ با تلاش متخصصان و کارشناسان سد و نیروگاه دز احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید صالحی اظهار کرد: این دستگاه به دلیل مشکلات سختافزاری و قطع ارتباط بین PLC و HMI برند ABB از مدار خارج شده بود.
وی ادامه داد: این اقدام نشان داد که با اتکا به توان و دانش نیروهای داخلی میتوانیم نیازهای حیاتی مجموعه را بدون وابستگی به شرکتهای خارجی برطرف کنیم. احیای این دستگاه علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، گامی مهم در مسیر خودکفایی و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات حیاتی سد و نیروگاه دز محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به نبود پشتیبانی فنی برند ABB در کشور، طراحی و اجرای یک سیستم کنترل جدید با استفاده از PLC زیمنس سری S۷-۱۲۰۰ و HMI دلتا انجام شد. همچنین برای افزایش قابلیت اطمینان، یک سیستم کنترل رلهای پشتیبان طراحی شد.
صالحی تصریح کرد: تمامی مراحل طراحی، اجرا، برنامهنویسی و تست توسط کارشناسان داخلی انجام شد و دانش فنی آن بهطور کامل در اختیار پرسنل مجموعه قرار گرفت.
به گفته مدیرعامل سد و نیروگاه دز، این اقدام موفقیتآمیز، نمونهای روشن از بومیسازی فناوریهای پیشرفته در صنعت برق کشور است که علاوه بر کاهش هزینههای خشکسازی ترانس و فیلتراسیون روغن، وابستگی به خدمات شرکتهای خارجی را به شکل چشمگیری کاهش داده است.