فرمانده انتظامی شهرستان فریمان درخصوص سودجویی به شیوه درج آگهی‌های فروش طلا در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ جواد سلطانی افزود: در روز‌های اخیر افرادی سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از آگهی‌های فروش طلا در پلتفرم‌های (سکوهای) داخلی مانند دیوار و شیپور، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند.

او تصریح کرد: این روز‌ها افزایش قیمت طلا موجب شده بسیاری از شهروندان به فروش طلا‌های خود اقدام کنند و این موضوع بستر سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: این افراد با ظاهر خریدار واقعی با فروشندگان، تماس و پس از جلب اعتماد، طلا را در محل ملاقات تحویل می‌گیرند؛ سپس مبلغ خرید را از طریق حساب‌های سرقتی یا وجوه حاصل از فیشینگ (روشی برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد با استفاده از ایمیل‌ها و وب سایت‌های فریبنده) به حساب فروشنده واریز می‌کنند.

سرهنگ سلطانی گفت:، اما پس از مدتی، با مشخص‌شدن منشأ غیرقانونی پول، حساب فروشنده توسط پلیس و مرجع قضایی مسدود و فرد مال‌باخته علاوه بر از دست دادن طلا، گرفتار مشکلات قضایی و مالی می‌شود.

وی به شهروندان توصیه کرد قبل از تحویل طلا، حتماً هویت خریدار را با رویت کارت ملی یا مدارک معتبر احراز و مشخصات خریدار را ثبت کنند و در صورت رضایت او، از مدارک هویتی عکس بگیرید؛ همچنین معاملات طلا را در مکان‌های امن و ترجیحاً در حضور شخص ثالث یا واحد‌های صنفی معتبر انجام دهند و از دریافت وجه از طریق حساب‌های ناشناس، رسید‌های غیرقابل استعلام یا لینک‌های پرداخت مشکوک خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریمان تصریح کرد: شهروندان هرگونه مورد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۸۰ (فوریت‌های سایبری) گزارش دهند.