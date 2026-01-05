مستند «عمق میدان» روایتی مستند و واقع‌گرا از دلاوری‌های دلیرمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است که به مقاومت ۲۶ ساعته امیر دریادار «ناصر سرنوشت» در آب‌های خلیج فارس می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «عمق میدان»؛ روایتی واقعی از مقاومت ۲۶ ساعته دریادار «ناصر سرنوشت» در آبهای خلیج فارس است.

این فیلم مستند در نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» موفق شد جایزه ویژه «سرباز وطن» را برای امیر دریادار ناصر سرنوشت کسب کند؛ جایزه‌ای که به پاس رشادت، ایستادگی و نقش اثرگذار این فرمانده دریادل در دفاع از میهن به وی اهدا شد.

علی شهاب‌الدین، مستندساز و کارگردان «عمق میدان»، با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره شکل‌گیری این اثر گفت: ایده اولیه ساخت این مستند در سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز همه‌گیری کرونا شکل گرفت.

وی افزود: در جریان همکاری‌های پیشین با نیروی دریایی ارتش، به‌دنبال سوژه‌ای خاص برای روایت قهرمانان واقعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودم که پیشنهاد پرداختن به روایت مقاومت امیر دریادار سرنوشت مطرح شد و پس از تحقیق و پژوهش گسترده، به تولید این مستند انجامید.

شهاب‌الدین با اشاره به همکاری نزدیک و مؤثر امیر دریادار سرنوشت در روند تولید اثر تصریح کرد: شخصیت محوری و همراهی صمیمانه ایشان نقش مهمی در موفقیت مستند داشت.

وی ادامه داد: حافظه دقیق، ذهن پویا و تسلط کامل ایشان بر جزئیات وقایع، امکان روایت دقیق و مستند حوادث مربوط به بیش از چهار دهه قبل را فراهم کرد.

کارگردان «عمق میدان» با تأکید بر وفاداری اثر به حقیقت تاریخی گفت: تمام روایت‌ها بر اساس شهادت شاهدان اصلی ماجرا شکل گرفته است و تلاش کردیم کمترین فاصله را با واقعیت داشته باشیم.

شهاب الدین گفت: در برخی موارد حتی ماه‌ها منتظر بازگشت شاهدان عینی مانند خلبانان و تکاوران حاضر در عملیات بودیم تا روایت‌ها مستند و دقیق باقی بماند.

وی افزود: بازسازی برخی صحنه‌ها و استفاده از تکنیک‌های پویانمایی و کامیک‌موشن، به‌دلیل دشواری و هزینه‌بر بودن بازسازی عملیات‌های دریایی و همچنین افزایش اثربخشی برای طیف‌های مختلف مخاطب انجام شد؛ روشی که توانست ارتباط مناسبی با مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال برقرار کند.

شهاب‌الدین درباره واکنش امیر دریادار سرنوشت پس از تماشای فیلم گفت: دیدن تأثر عمیق ایشان، به‌ویژه در بخش‌هایی که تنهایی و سختی مقاومت ۲۶ ساعته به تصویر کشیده شده است، برای ما بسیار تأثیرگذار بودو خوشبختانه رضایت کامل ایشان و دیگر بازنشستگان نیروی دریایی ارتش، بزرگ‌ترین سرمایه و تأییدکننده صحت روایت این مستند بود.

مستند «عمق میدان» با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، شبکه افق سیما و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده و علاوه بر حضور موفق در جشنواره سینماحقیقت، با استقبال مخاطبان و جامعه نظامی کشور مواجه شده است.

به گفته کارگردان اثر، «عمق میدان» می‌تواند آغازگر مسیری تازه برای پرداختن به ناگفته‌ها و حماسه‌های کمتر روایت‌شده نیروی دریایی باشد و زمینه‌ساز تولید آثار نمایشی و سینمایی آتی با محوریت قهرمانان واقعی دفاع مقدس شود.