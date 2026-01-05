به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان در نشست با فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را راهبرد اصلی رونق گردشگری و اشتغال‌زایی در شهرستان عنوان کرد.

علیرضا بصیری افزود: شهرستان لنجان با برخورداری از زاینده‌رود، روستا‌های هدف گردشگری، آثار تاریخی و صنایع دستی متنوع، از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری برخوردار است و در این مسیر، ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اولویت برنامه‌های مدیریت شهرستان قرار دارد.