تأمین منابع انتخابات پیش رو با تقسیم کار دقیق بین دستگاهها محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان گفت: منابع مالی و پشتیبانی انتخابات در سه بخش دولت، شهرداریها و دهیاریها به تفکیک فرمانداریها و شهرستانها و همچنین مشارکت بخش خصوصی پیشبینی و بهزودی ابلاغ میشود.
ابراهیم معتمدی افزود: بخشی از هزینهها از سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود که میزان آن مشابه سال گذشته است و بخش دیگری بر عهده شهرداریها و دهیاریهاست که بنا بر قانون لازم است از محل منابع جاری و در قالب پشتیبانی رویداد انتخابات پرداخت میشود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: بخش عمدهای از نیازهای زیرساختی با تکیه بر ظرفیت شرکتها و بخش خصوصی در حال برنامهریزی است و موضوع تأمین مایحتاج عمومی هم چند روز آینده جمعبندی میشود.
معتمدی مهمترین چالش را در حوزه پشتیبانی فناوری دانست و افزود: برنامه زمانبندی این موضوع تا بیستودوم ماه جاری تعیین تکلیف میشود و برای تأمین منابع مورد نیاز، پیگیریها از مسیرهای مختلف در حال اجراست.
معتمدی با اشاره به موضوع رسیدگی به صلاحیتها افزود:در حال حاضر بنا بر قانون، مرحله رسیدگی در استان است و مرجع تجدیدنظر ملی در حال پیگیری است.