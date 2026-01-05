پخش زنده
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند، از اجرای طرح اعطای تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی در حوزه صنایعدستی با همکاری بنیاد علوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصرآبادی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: این اقدام در راستای تفاهمنامه دوجانبه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با بنیاد مستضعفان (بنیاد علوی) و با هدف اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع جزء (۲-۷) بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور انجام میشود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بیرجند افزود: در این رابطه، صورت جلسه کمیته شهرستانی تسهیلات مذکور پس از بررسیهای لازم تنظیم و به امضا رسیده است.
به گفته وی این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه و با رویکرد توانمندسازی متقاضیان، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار و پایداری شغلی در سطح ملی و استانی پرداخت خواهد شد.
نصرآبادی افزود: پرداخت این تسهیلات از طریق شبکه بانکی و پس از بازدید میدانی از کارگاههای صنایعدستی متقاضی و بررسی دقیق شرایط و احراز صلاحیت افراد واجد شرایط انجام میشود.
نصرآبادی هدف اصلی اجرای این طرح را حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، توسعه زنجیره ارزش صنایعدستی و گردشگری، ارتقای توانمندیهای اقتصادی فعالان این حوزه و تقویت بنیانهای اشتغال پایدار در شهرستان بیرجند عنوان کرد.