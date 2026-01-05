به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه مدیریت مصرف انرژی با قدردانی از مردم استان برای صرفه جویی در مصرف انرژی گفت: ادارات کل موظف هستند در سال ۱۴۰۴ نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.

هاشمی همچنین افزود: آن دسته از اداراتی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی نکرده‌اند تذکرات لازم داده شود و در صورت عدم توجه نسبت به قطع انرژی آن اداره اقدام شود.

وی با اشاره به مصرف روزانه ۵.۵ میلیون متر مکعبی گاز در استان گفت: از این تعداد ۴.۵ میلیون متر مکعب در مصارف خانگی است که لازم است هم استانی‌ها در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

هاشمی در خصوص تامین سوخت بازاریان و اصناف نیز گفت: سوخت بازاریان و اصناف تامین شده و مقرر شد نسبت به توزیع کارت سوخت در شش جایگاه اقدام شود که نگرانی‌ها برطرف شود.