استاندار خراسان جنوبی: ادارات کل موظف هستند در سال ۱۴۰۴ نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه مدیریت مصرف انرژی با قدردانی از مردم استان برای صرفه جویی در مصرف انرژی گفت: ادارات کل موظف هستند در سال ۱۴۰۴ نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.
هاشمی همچنین افزود: آن دسته از اداراتی که در مصرف انرژی صرفهجویی نکردهاند تذکرات لازم داده شود و در صورت عدم توجه نسبت به قطع انرژی آن اداره اقدام شود.
وی با اشاره به مصرف روزانه ۵.۵ میلیون متر مکعبی گاز در استان گفت: از این تعداد ۴.۵ میلیون متر مکعب در مصارف خانگی است که لازم است هم استانیها در مصرف گاز صرفهجویی کنند.
هاشمی در خصوص تامین سوخت بازاریان و اصناف نیز گفت: سوخت بازاریان و اصناف تامین شده و مقرر شد نسبت به توزیع کارت سوخت در شش جایگاه اقدام شود که نگرانیها برطرف شود.