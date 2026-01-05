مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۹ میلیون و ۳۱۴ هزار متر مکعب گاز سی ان جی به خودرو‌های دوگانه سوز عرضه شده است.

مصرف ۴۹ میلیون و ۳۱۴ هزار متر مکعب گاز سی ان جی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ساسان تیموری افزود: مصرف این مقدار سی ان جی توسط خودرو‌های دو گانه سوز از ابتدای فروردین ماه تا سی‌ام آذرماه به ثبت رسیده است.

وی افزود: به ازای این مقدار گاز فشرده طبیعی مصرف شده، بالغ بر ۴۹ میلیون لیتر فرآورده بنزین در استان صرفه جویی شده است.

مدیر منطقه گفت: کارشناسان با بازدید‌های دوره‌ای نسبت به عرضه خدمات مطلوب جایگاه‌های سی ان جی به شهروندان اطمینان می‌یابند.

تیموری افزود: مردم استان می‌توانند با شماره گیری ۰۹۶۲۷ با مطرح کردن پرسش‌های خود، انتقاد‌ها و پیشنهادهایشان را در خصوص عملکرد مجاری عرضه سوخت با کارشناسان مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در میان بگذارند.

مصرف سی ان جی به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و موجب کاهش هزینه‌های سوخت می‌شود. کمترین انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را در پی دارد و با توجه به افزایش مسائل اقتصادی، استفاده از سوخت سی ان جی برای خودرو‌ها راهکار به صرفه‌ای در سبد سوخت خانوار‌ها است.