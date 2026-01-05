پخش زنده
اعتکاف دختران استان فارس با پویش به رنگ نور در ۱۰ شهرستان رنگ و بوی امام رضایی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در استان فارس گفت: در پویش به رنگ نور ۳۰۰ دختر در شیراز و ۱۰ شهرستان دیگر استان فارس در مراسم اعتکاف شرکت کردند.
نسترن رحمانیان افزود: پویش به رنگ نور همزمان با ایام اعتکاف در ۱۰ شهرستان و شهر استان فارس از جمله شیراز، جهرم، خرامه، آباده، زرقان، ارسنجان، کازرون، فیروزآباد، نورآباد ممسنی، فسا و صفاشهر برگزار شد
باشگاه دختیژن یک باشگاه اجتماعی ویژه دختران است که مخاطبان آن در سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان تعریف شده و برای هر رده سنی، فعالیتهای مجزا و متناسب طراحی و اجرا میشود.
دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در استان افزود: شرکتکنندگان در این پویش، مأموریت فردی داشتند و آن دعوت از یک دختر معتکف دیگر به باشگاه دختیژن بود، این دعوت از طریق اهدای یک نامه منسوب به امام رضا علیهالسلام و یک بسته متبرک که از سوی آستان قدس رضوی تهیه شده، انجام شد.