به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صالحی گفت: شهرستان خوسف با ثبت «شهر ملی مله‌بافی خوسف» و «روستای ملی گوهرسنگ خور»، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های پیشتاز و صدرنشین استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع‌دستی شناخته می‌شود.

وی افزود: شهر ملی مله‌بافی خوسف یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید پارچه سنتی مله در کشور به شمار می‌رود.

صالحی گفت: مله‌بافی به‌عنوان هنری اصیل و ریشه‌دار، برگرفته از دانش بومی، مهارت‌های سنتی و الگو‌های کهن بافندگی است که نسل به نسل در میان هنرمندان این منطقه منتقل شده و امروز به‌عنوان نمادی از هویت فرهنگی و توانمندی بانوان هنرمند خوسف شناخته می‌شود.

به گفته وی ثبت ملی این شهر، نقش مهمی در احیای این هنر، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی آن در سطح ملی ایفا کرده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: روستای ملی گوهرسنگ خور نیز به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های غنی در حوزه تراش، فرآوری و تولید مصنوعات گوهرسنگ، جایگاه ویژه‌ای در صنایع‌دستی استان و کشور دارد.

صالحی افزود: فعالیت هنرمندان این روستا در حوزه گوهرسنگ، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی منطقه، موجب رونق اقتصادی، توسعه مهارت‌آموزی و معرفی خور به‌عنوان یکی از قطب‌های گوهرسنگ کشور شده است.

وی با اشاره به سایر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: روستای مهدیه نیز به‌عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه سفالگری و تنورسازی، از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی شهرستان به شمار می‌رود که با تکیه بر هنر دست هنرمندان بومی و استفاده از مواد اولیه محلی، نقش مؤثری در تنوع‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی منطقه دارد و می‌تواند در آینده به‌عنوان یک برند شاخص معرفی شود.