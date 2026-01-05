تیم‌های فوتبال المپیک نور و مهدیه تبریز در هفته هشتم لیگ چهارم کشور به ترتیب از هور ارومیه ۳_۱ و شهرداری ماسال ۴_۰ شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این میان مقاومت شهرداری تبریز هم موفق شد مقابل میزبان انتهای جدولی خود شاهو مهاباد ۱_۰ به پیروزی دست یابد.

در جدول رده بندی لیگ چهار کشور مقاومت شهرداری تبریز با ۱۶ مهدیه تبریز با ۱۳ و المپیک نور با ۵ امتیاز در جایگاه‌های سوم، چهارم و یازدهم گروه ۱۲ تیمی هستند.

تیم‌های اول و دوم به لیگ سه صعود و تیمها سوم، چهارم و پنجم در لیگ چهار باقی خواهند ماند و هفت تیم بعدی به لیگ‌های استانی خود سقوط خواهند کرد.