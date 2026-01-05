ویژه‌برنامه پدران گود به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی علیه‌السلام و روز پدر، با حضور اهالی ورزش استان در زورخانه علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این برنامه از پدرانی که فرزندانشان در رقابت‌های بین‌المللی به عناوین قهرمانی دست یافته‌ بودند تجلیل شد.

به همین مناسبت پهلوانان و باستانی کاران خلخالی هم در سالن حجاب این شهر وارد گود شدند و به اجرای حرکات پهلوانی و زورخانه ای پرداختند.

دراین مراسم از برخی از پهلوانان و پهلوانک های خلخالی هم تجلیل شد.

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ پهلوانی ریشه در سیره و منش مولای متقیان حضرت علی(ع) دارد، گفت : زورخانه نماد اخلاق، جوانمردی و تربیت نسلی متعهد، مسئولیت‌پذیر و اخلاق‌مدار است و پدران در شکل‌گیری این مسیر ارزشمند نقش اساسی دارند.

وی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه «پدران گود» افزود: در این آیین، از پدرانی تجلیل شد که با حمایت، صبوری و همراهی مستمر، زمینه‌ساز موفقیت فرزندان خود در میادین ملی و بین‌المللی شده‌اند و امروز ثمره این همراهی، افتخارآفرینی برای استان و کشور است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تأکید بر نقش محوری خانواده در موفقیت ورزشکاران تصریح کرد: قهرمانی در میادین جهانی تنها نتیجه تمرین و تلاش ورزشکار نیست، بلکه حاصل سال‌ها همراهی خانواده و به‌ویژه پدرانی است که در سخت‌ترین شرایط، حامی و پشتیبان فرزندان خود بوده‌اند.

عوض نخست در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ پهلوانی، تکریم پیشکسوتان، قهرمانان و ارج نهادن به جایگاه پدران، از اولویت‌های فرهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

این مراسم با حضور احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان ورزشی و پدران آنان برگزار شد.