موسویان گفت: ذخایر استثنایی سنگ آهک، ۸۲ میلیون تن فسفات، ۳۱۲ هزار تن معادن سلستین از جمله ظرفیتهای معدنی در کهگیلویه و بویراحمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ظرفیتهای عظیم معدنی استان را اعلام کرد و گفت: رویکرد جدید بر توسعه صنایع فرآوری و تبدیل مواد معدنی به محصولات استراتژیک با ارزش افزوده بالا متمرکز شده است
سید امیرتیمور موسویان با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد کهگیلویه و بویراحمد در پنج ماده معدنی کلیدی، این منابع را پشتوانههای محکم اقتصاد مقاومتی استان دانست و از سرمایهگذاران دعوت کرد تا با ورود به زنجیرههای ارزش، استان را به قطب جدید صنایع معدنی کشور تبدیل کنند.
موسویان با اشاره به ذخایر استثنایی سنگ آهک، این ماده را طلای سفید استان توصیف کرد و گفت: ذخایر قطعی سنگ آهک در استان ۹۷ میلیون تن است که مهمترین ویژگی آن، خلوص بالای ۹۸ درصد بوده و این کیفیت، فرصت احداث واحدهای تولید آهک با خلوص بالا برای مصارف پزشکی، دارویی و همچنین تولید کربنات کلسیم رسوبی (PCC) برای صنایع کاغذ و ساختمانی را فراهم میآورد .
موسویان با اشاره به ۸۲ میلیون تنی ذخایر فسفات در استان اضافه کرد: برنامه ما ایجاد یک زنجیره کامل است و احداث واحد پرعیارسازی و در ادامه، تأسیس کارخانه تولید اسید فسفریک و کارگاههای نهایی تولید کودهای استراتژیک نظیر DAP، MAP و TSP، در دستور کار قرار دارد که این امر وابستگی کشور به واردات در این حوزه حیاتی را به شدت کاهش خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه که ذخایر قطعی و احتمالی در حوزه بوکسیت، در مجموع به بیش از ۱.۵ میلیون تن است اضافه کرد: برنامههای اکتشافی در مورد بوکسیتها ادامه دارد و سرمایهگذاری باید به سمت تأسیس واحدهای تغلیظ و کانه آرایی و نهایتاً تولید هیدروکسید آلومینیوم و آلومینای فعال هدایت شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد به دو ماده معدنی تخصصیتر استان اشاره کرد و گفت: سلستین با ذخایر ۳۱۲ هزار تن با عیار ۹۰ درصد، پتانسیل ورود به صنایع پیشرفتهای، چون فیبر نوری، شیشههای ضد اشعه ایکس و صنایع الکترونیک پیزو الکتریک را دارد و نیازمند سرمایهگذاری در تولید کربنات استرانسیوم است.
موسویان ادامه داد: سنگ گچ با بیش از ۴۵ میلیون تن با عیار ۹۷ درصد ذخیره قطعی و احتمالی، اولویت بر تولید گچ ساختمانی با کیفیت بالا و همچنین احداث کارخانجات تولید پنلهای گچی پیشساخته (کناف) است تا سهم استان در توسعه زیرساختهای نوین ساخت و ساز افزایش یابد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که خامفروشی را به فرآوری تبدیل نکنیم، ارزش واقعی منابع ملی خود را آزاد نکردهایم و کهگیلویه و بویراحمد با این پتانسیلها، دیگر فقط یک استان معدنی نیست، بلکه یک پایگاه صنعتی بالقوه در حوزه مواد اولیه استراتژیک کشور بوده و ما آماده حمایت قاطع از سرمایهگذاران هستیم.