برخی جاده‌های خراسان رضوی، مه آلود و تردد در آنها مستلزم دقت و رعایت سرعت مطمئنه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: پیش از ظهر امروز، دوشنبه مه غلیظ تردد در برخی مسیر‌های اصلی استان را تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی اسدی افزود: علاوه بر جاده‌های منتهی به شهر چناران، رانندگان در بزرگراه مشهد-چناران، جاده مشهد-فریمان و جاده ترانزیتی سرخس-مشهد در محدوده گردنه مزداوند، به دلیل مه غلیظ با کاهش دید مواجه هستند.

وی اضافه کرد: به طور معمول کارگاه‌های عمرانی جاده‌ای در طول راه‌های اصلی و فرعی استان طی سال فعالیت دارند که اکنون پنج کارگاه در مسیر‌های اصلی چناران-قوچان، باغچه -نیشابور، آزادراه مشهد-باغچه، مشهد-فریمان و کنار گذر شمالی مشهد فعال است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: فعالیت این کارگاه‌های عمرانی خللی در تردد عادی در مسیر ایجاد نمی‌کند و یا ترافیک از طریق ساخت مسیر انحرافی به طور موقت هدایت می‌شود.

بنی اسدی ادامه داد: همچنین بیش از ده‌ها کارگاه عمرانی راهداری در سطح راه‌های فرعی و روستایی استان فعالیت دارند که برای تردد ایمن، در صورت نیاز مسیر انحرافی ساخته شده است.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را داراست.