کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی می‌کنیم طی امروز و تا روز جمعه با پایداری شرایط جوی، شاهد انباشت آلاینده‌های جوی باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم از امروز تا روز جمعه شاهد استقرار جو پایدار و انباشت آلاینده‌های جوی باشیم.

سعید اسماعیلی در خصوص تغییرات دمایی هم افزود: صبح امروز دمای هوای قم به ۱ درجه زیر صفر رسید و فردا حداقل دمای هوای شهر قم صفر درجه خواهد بود.

وی گفت: سردترین نقطه استان از ایستگاه بوستان علوی با ۴ درجه زیر صفر گزارش شده است.