استاندار یزد با تأکید بر ضرورت افزایش نقشآفرینی جوانان در حل مسائل اجتماعی گفت: فراهمسازی بسترهای مشارکت اجتماعی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای جوانان، از اولویتهای مدیریت استان یزد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد با حضور استاندار برگزار شد و مهمترین مسائل و برنامههای مرتبط با حوزه جوانان مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا بابایی استاندار یزد، در این نشست با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی جوانان برای رفع مشکلات جامعه اظهار کرد: جوانان باید با بررسی دقیق تحولات اجتماعی و استفاده از یافتههای مستدل، مسیر صحیح مواجهه با معضلات اجتماعی را پیشنهاد دهند.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و مسکن جوانان در استان یزد، افزود: بهزودی در شورای هماهنگی بانکها، موانع موجود بررسی و برطرف خواهد شد و استان یزد باید در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان در جایگاه پیشتاز قرار گیرد.
استاندار یزد همچنین بر لزوم فراهمسازی بسترهای لازم برای افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای آنان در عرصههای مختلف تأکید کرد.
در ادامه این نشست، بر راهاندازی سراهای محله بهمنظور حضور فعال و پرشور جوانان در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی محلات تأکید شد. همچنین اجرای طرحهای «ترنج» با هدف توانمندسازی، رفاه و کارآفرینی اجتماعی نوجوانان و جوانان، برگزاری اردوی گردشگری دانشجویان جدیدالورود در قالب طرح «سفر تا سمن» برای آشنایی با فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد و انتخاب جوانان نخبه در قالب طرح «جایزه جوان سال» از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.