پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از آغاز فرآیند شکلگیری «شبکه نخبگان علمی سازمان بهزیستی کشور» خبر داد و گفت: این شبکه با حضور دانشجویان و فارغالتحصیلان نخبه تحت پوشش سازمان، فعالیت رسمی خود را از بهمنماه سال جاری آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: شورای نخبگانی بهزیستی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی و تجربی دانشجویان و فارغالتحصیلان نخبه تشکیل شده و بهعنوان یکی از بازوهای فکری و مشورتی این سازمان، نقش مؤثری در جهتدهی به برنامههای بهزیستی بهویژه در حوزه موضوعات اجتماعی و توانمندسازی ایفا خواهد کرد. شورای نخبگانی بهزیستی با رویکرد اندیشهورزی تلاش دارد مسیر تصمیمسازیها را از اقدامات مقطعی و حمایتی صرف، به سمت راهکارهای پایدار، اثربخش و بلندمدت سوق دهد و از این طریق، کیفیت سیاستگذاریها و برنامههای اجتماعی سازمان را ارتقا بخشد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۲۰ هزار دانشجو تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و هر ساله نیز تعداد قابل توجهی از این افراد فارغالتحصیل میشوند که بهواسطه فعالیتهای تحصیلی و علمی در زمره نخبگان علمی قرار میگیرند یکی از برنامههای سال جاری سازمان، راهاندازی «شبکه نخبگان علمی سازمان بهزیستی کشور» است. این شبکه قرار است در بهمنماه سال جاری و در قالب انجمنهای استانی و ملی فعالیت رسمی خود را آغاز کند. شبکه نخبگان علمی سازمان بهزیستی کشور با تمرکز بر مسائل اولویتدار جامعه هدف و سازمان به بررسی چالشها و ارائه راهحلهای علمی و بومی خواهد پرداخت. محور اصلی این مباحث، ارتقای کیفیت زندگی گروههای آسیبپذیر از طریق توانمندسازی، هوشمندسازی، اشتغال پایدار، کارآفرینی، مهارتآموزی، کاهش آسیبهای اجتماعی، موضوعات مرتبط با افراد دارای معلولیت و تقویت سرمایه اجتماعی است.
ذکاییفر با اشاره به اقدامات اجرایی اخیر گفت: از هفته گذشته فراخوانهای استانی بهمنظور شناسایی و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی نخبگان ارسال شده و فرآیند تکمیل این بانک اطلاعاتی در حال انجام است. اطلاعات ثبتشده تاکنون نشان میدهد تعداد قابل توجهی از استادان دانشگاه و محققان در میان فارغالتحصیلان تحت پوشش سازمان بهزیستی حضور دارند که این موضوع مایه مباهات است و نشاندهنده مسیر توانمندسازی و پیشرفت طیشده با تلاش و همت این عزیزان است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: تلفیق دانش نظری با تجربه میدانی وجه تمایز شورای نخبگانی بهزیستی است رویکردی که زمینه طراحی سیاستها و برنامههایی متناسب با شرایط واقعی جامعه را فراهم میسازد. حاصل این همافزایی فکری، ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود نظام خدمات اجتماعی و افزایش اثربخشی مداخلات حمایتی خواهد بود. همچنین تشکیل شورای نخبگانی، بستری برای مشارکت فعال نخبگان در فرآیند حکمرانی اجتماعی ایجاد میکند و امکان بهرهبرداری هدفمند از ایدههای نوآورانه در حوزه توانمندسازی پایدار را فراهم خواهد ساخت. این شورا با نگاه آیندهنگر، ضمن شناسایی نیازهای نوظهور اجتماعی، مسیر حرکت به سمت پیشگیری، خوداتکایی و توسعه انسانی را تقویت میکند.
وی افزود: خروجی نشستهای شورای نخبگانی پس از جمعبندی و تدوین در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار خواهد گرفت و بهعنوان پشتوانه فکری در طراحی و اجرای برنامههای سازمان بهزیستی مورد استفاده قرار میگیرد امری که جایگاه این شورا را بهعنوان تجلی اندیشهورزی برای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای برنامههای نوآورانه، عملی و مقیاسپذیر بیش از پیش برجسته میسازد.