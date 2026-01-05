شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی امسال با توزیع چهار هزار و ۶۹۰ تن کود پتاس شاهد افزایش ۳۲ درصدی توزیع آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بیان این مطلب گفت: این کود از منابع داخلی تأمین شده است و به صورت یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

نادر نقیلی اظهار کرد: تأمین به موقع و کافی کود‌های مورد نیاز کشاورزان، نقش بسزایی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی دارد. کود پتاس به عنوان یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان، در بهبود کیفیت میوه‌ها، افزایش مقاومت به خشکی و بیماری‌ها و همچنین بهبود طعم و رنگ محصولات نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: توزیع کود پتاس یارانه دار از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی انجام می‌شود و این موضوع، امکان نظارت دقیق بر فرآیند توزیع و جلوگیری از هرگونه تخلف را فراهم می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات باغی در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب، نیاز به راهکار‌های مؤثر برای افزایش مقاومت گیاهان به خشکی بیش از پیش احساس می‌شود.

نقیلی ادامه داد: در این میان کود‌های پتاس به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر غذایی، نقش بسزایی در بهبود مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی به‌ویژه خشکی ایفا می‌کنند.

نقیلی با تأکید بر اهمیت استفاده مناسب از کود‌های شیمیایی، خاطرنشان کرد: کشاورزان باید با رعایت دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی و با توجه به نیاز‌های واقعی گیاهان، از کود‌های شیمیایی استفاده کنند تا ضمن دستیابی به حداکثر بهره‌وری، از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری شود.