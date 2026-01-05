پخش زنده
امروز: -
ذخیره خون چهارمحال و بختیاری با کمبودهمه گروههای خونی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل انتقال خون استان از کاهش ذخیره خون در در استان خبر داد و گفت: هماکنون ذخیره خون استان با کمبود همه گروههای خونی مواجه است.
حسین هاشمی افزود: با توجه به کاهش دما، سرد شدن هوا و شیوع آنفلوآنزا مراجعه اهداکنندگان خون به مراکز خونگیری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هموفیلی و سرطانی به صورت مستمر به خون نیازمند هستند گفت: کمبود خون برای همه گروههای خونی وجود دارد.
هاشمی از همه مردم نوعدوست و اهداکنندگان خون درخواست میشود برای جلوگیری از کمبود خون، به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.