کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر به منظور اجرای طرح نظارت مستمر بر صنایع بزرگ و مهم، عملیات پایش و کنترل ۱۳ واحد صنعتی کلیدی این شهرستان را در ایام تعطیلات و ساعات غیر اداری به انجام رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر، گفت: این اقدام نظارتی با هدف اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های کنترل‌کننده آلودگی و جلوگیری از افزایش آلاینده‌ها در زمان‌های غیرکاری انجام شده است.

مدنی افزود: تمرکز اصلی پایش‌ها بر رصد دقیق فعالیت تمامی سامانه‌های دفع آلودگی در واحد‌های صنعتی بزرگ شهرستان ابهر بوده است.

وی ادامه داد: در جریان این پایش‌های هدفمند، کارشناسان محیط زیست از خروجی پساب حدود ۳ واحد صنعتی نمونه‌برداری شد که نمونه‌های اخذ شده جهت انجام آنالیز‌های تخصصی و تعیین میزان دقیق پارامتر‌های آلایندگی، بلافاصله به آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ارسال شد

مدنی با بیان به اینکه نتایج نهایی آنالیز‌ها به زودی اعلام خواهد شد، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی در طول ایام تعطیلات، برخورد‌های قانونی لازم با واحد‌های متخلف صورت خواهد گرفت.