رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور گفت: دستور میدهم با قاطعیت با اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات را در اختیار آنها قرار میدهند، عمل کنید و هیچگونه اغماض و مماشاتی نداشته باشید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۱۵ دی) در نشست شورایعالی قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به وقایع اخیر و تلاش مذبوحانه دشمنان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف و سخن معترض و منتقد را میشنود و صف او را جدا و متمایز از صف اغتشاشگر میداند؛ بر همین اساس، بر همه ما مسئولان فرض است که هر چه بیشتر به میان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و سایر مراکز و مجامع برویم و ضمن تبیینگری و شبههزدایی، سخنان و دغدغههای آنان را بشنویم؛ باید نسبت به عملکرد خود در میان مردم پاسخگو باشیم و نقد و اعتراض مردم به عملکرد دیگر قوا و دستگاهها را نیز به متولیانامر، منتقل و منعکس کنیم. باید از مردم و نخبگان در جهت رفع مشکلات موجود کمک و مشورت بگیریم؛ اینها از جمله راههای مؤثر در شنیدن کلام و صدای معترضان و منتقدان است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرصتی که نظام به فریبخوردگان و غافلان میدهد، افزود: نظام جمهوری اسلامی همواره در میانه فتنهها و اغتشاشات، فرصت میدهد تا کسانی که فریب خوردهاند و یا غفلت ورزیدهاند و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کردهاند، صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند؛ این امر برگرفته و مُنبعث از مکتب اسلام ناب و مکتب علوی است.
وی با اشاره به برخورد قانونی وقاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضان و منتقدان که بعضاً بحق و بهدرستی، دغدغههای معیشتی و دغدغههای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، میشنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد میکنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساکت نمینشینیم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اِعمال میشد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمیتواند مدعی فریب خوردن شود.
اژه ای با اشاره به برخورد قانونی نیروهای فراجا با عناصر مختلکننده امنیت مردم در معابر و میادین تصریح کرد: به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور دستور میدهم که وفق قانون و با قاطعیت، در قبال عناصر اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات در اختیار اغتشاشگران قرار میدهند، عمل کنند و هیچگونه اغماض و مماشاتی در قبال آنها نداشته باشند؛ اکنون جای هیچگونه ارفاقی برای اغتشاشگران و آشوبطلبان نیست.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت شناسایی عناصر پشتپرده و محرک اغتشاشات،گفت: دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور با کمک نیروهای اطلاعاتی، عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات را شناسایی کنند؛ در این قبیل اغتشاشات و آشوبها یک سری لیدر و محرک اصلی وجود دارد که چهبسا به خیابان هم نمیآیند، بلکه صرفاً به عناصر میدانی اغتشاشات خط میدهند و ابزار و ادوات در اختیار آنها قرار میدهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه دستورات مهمی را خطاب به مقامات قضایی ذیصلاح در باب نحوه رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشگر صادر کرد و افزود: پرونده عناصر اغتشاشگر که در خلال اغتشاشات، جرائم دیگری نیز مرتکب شدهاند و حامل سلاح گرم و یا سرد بودهاند، بلافاصله و با دقت، در دادسراها رسیدگی و تکمیل شود و وقتی این پروندهها به دادگاهها نیز ارسال شد، در برگزاری جلسات محاکمه و صدور رأی این عناصر اغتشاشگر، تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ اینگونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرائم دیگری نیز در خلال آشوبها مرتکب شده، ۶ ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود؛ همچنین رؤسای کل دادگستریها نیز شعبی اختصاصی را که در زمینه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران دارای تجربه، علم و انگیزه هستند، برای این مهم درنظر گیرند.
حجتالاسلام محسنی اژهای همچنین با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسی به مبحث نوسانات ارزی و مسائلی که بدینواسطه در اقتصاد کشور پدید آمده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در یک ماه اخیر با مشارکت مسئولان ذیصلاح دولت و مجلس و ایضاً دستگاههای نظارتی، ورود مجدانهای به مقوله نوسانات ارزی و مسائلی که از این حیث در اقتصاد کشور پدید آمده، داشته است. محصول این تلاش مجدانه، یک جمعبندی ۱۷ مادهای است که حک و اصلاح آن نیز صورت پذیرفته است؛ در کنار این امر، هیئت دیگری را نیز متشکل از اعضای دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات تشکیل دادهایم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، افزود: قوه قضاییه کار خود را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی آغاز کرده است و در این راستا، افرادی احضار شدهاند و به آنها اخطار شده که باید ارزها را بازگردانند؛ در این زمینه یک رقم قابل توجهی مطرح است؛ ارقامی نیز طی همین روها بازمیگردد، چنانچه این ارزها بازگردانده شوند و یا با صلاحدید دولت، معادل آنها، کالاهای اساسی وارد کشور شود، فبهاالمراد؛ لکن چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کردهاند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد؛ امید است کار به آنجا نکشد، اما اگر ناگزیر شویم، قطعاً بهگونهای دیگر در قبال آنها عمل خواهیم کرد.
محسنی اژهای با اشاره به توطئه دشمن برای بهرهبرداری از مشکلات معیشتی موجود در داخل کشور تصریح کرد: باید توجه داشت که دشمن بر روی زخمها مینشیند؛ زخمها و مشکلاتی که واقعی هستند و علاوه بر فشار تحریمی دشمن، در بوجود آمدن آنها، ضعفها و نواقص خود ما نیز دخیل بودهاند؛ فلذا باید با مشارکت مردم و نخبگان، این زخمها را مرهم کنیم و بر مشکلات فائق آییم؛ امروز کثیری از مردم ما با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند؛ باید تمام همت خود را مصروف رفع این مشکلات کنیم.