شورای اسلامی شهر مشهد با انتشار بیانیه‌ای، سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم و سوق دادن آنها به مسیر اغتشاش و خشونت را مردود خواند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اعضای شورای اسلامی این کلانشهر در بیانیه خود اقدامات اخیر برخی افراد فرصت‌طلب و اخلال‌گر را که منجر به برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و خدشه‌دار شدن آرامش شهروندان مشهد شده است، محکوم کرده‌اند.

آنها تصریح کرده‌اند: شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر حق قانونی و مشروع مردم در بیان مطالبات، انتقادات و اعتراضات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر این باور است که عبور از مسیر قانون و عقلانیت و افتادن در دام اغتشاش، خشونت و ناامنی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه زمینه سوءاستفاده بدخواهان و ضربه به منافع عمومی را فراهم می‌سازد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مشهدالرضا (ع) همواره نماد عقلانیت، دیانت، بصیرت و همدلی بوده و مردم این شهر در بزنگاه‌های حساس با تبعیت از رهبر معظم انقلاب و پایبندی به اصل ولایت فقیه، مسیر درست را از خط انحراف و آشوب تشخیص داده‌اند؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود تاکید فرمودند، اعتراض با اغتشاش تفاوت ماهوی دارد و مطالبه‌گری حق مردم است، اما تخریب، ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه خیانت به مطالبات مردم و همراهی با جریانات مخرب و دشمن‌پسند محسوب می‌شود.

اعضای این شورا با تأکید بر لزوم ولایت‌پذیری و تبعیت از رهنمود‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در شرایط حساس کنونی، از دستگاه‌های مسئول انتظامی و امنیتی خواسته اند با حفظ حقوق شهروندی و در چارچوب قانون، برخوردی قاطع، هوشمندانه و بازدارنده با عوامل ایجاد ناامنی و تخریب داشته باشند و اجازه ندهند آرامش عمومی شهر و امنیت زائران و مجاوران بارگاه رضوی آسیب بیند.

در بخش پایانی این بیانیه از شهروندان خواسته شده است تا با حفظ آرامش، هوشیاری و پرهیز از همراهی با جریان‌های مخرب با تبعیت از رهبری و پاسداری از وحدت ملی همچون گذشته نقش مؤثر خود را در صیانت از امنیت، انسجام و آرامش شهر ایفا کنند.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه تاکید کرده اند: ضمن پیگیری جدی مطالبات قانونی مردم از مسیر‌های صحیح و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اختیارات خود، بر ضرورت گفت‌و‌گو، قانون‌مداری، حفظ منافع عمومی و حرکت در چارچوب رهنمود‌های ولایت فقیه تأکید می‌کنیم.